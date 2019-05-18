Чалий: Наступного року Вашингтон планує збільшити військову допомогу Україні

2196 переглядів
Субота, 18 травня 2019, 05:50

Посол України в США Валерій Чалий заявив, що бюджетні проекти на 2020 рік, які зараз розглядає Конгрес, передбачають збільшення військової допомоги Україні у порівнянні з поточним роком.

Про це він сказав в коментарі "Укрінформу".

"Зараз розглядаються питання, і вже пройшла стадія затвердження в профільному комітеті в Конгресі, про збільшення допомоги Україні наступного року як по лінії Пентагону, так і Державного департаменту", - розповів дипломат.

Він зазначив, що йдеться про військово-технічну допомогу, включно з летальною зброєю оборонного характеру, підтримку міністерства України в справах ветеранів та низку програм реформування.

"Загальне планування обсягу цих коштів очікується більше, ніж поточного року - понад $700 млн. Це величезна підтримка. Якщо взяти інші країни європейського регіону, то ми маємо найбільшу підтримку Сполучених Штатів", - підкреслив посол.

За його словами, порядок денний двостороннього партнерства України і США є дуже інтенсивним і в сфері військово-технічної допомоги, і в плані підтримки територіальної цілісності й суверенітету України через посилення санкційної політики.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Чалий США Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чалий спростував, що Україна замовила у США системи ППО по $750 млн 29 серпня 2018, 16:27
Україна подала запит в США на купівлю систем протиповітряної оборони - Чалий 29 серпня 2018, 01:04
Справа Манафорта не вплине на стосунки з США, якщо на ній не піаритися – посол 21 серпня 2018, 13:33
Усі новини
Головні новини
У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова
Порошенко звільнив Турчинова
Марчук припинив діяльність у Мінському процесі
З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість
Усі новини
Лайфхаки

10 порад, що допоможуть зробити підробіток ефективнішим

здоров'я

Що таке метаболізм і чи реально його пришвидшити для схуднення?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?