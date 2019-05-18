Чалий: Наступного року Вашингтон планує збільшити військову допомогу Україні

Посол України в США Валерій Чалий заявив, що бюджетні проекти на 2020 рік, які зараз розглядає Конгрес, передбачають збільшення військової допомоги Україні у порівнянні з поточним роком.

Про це він сказав в коментарі "Укрінформу".

"Зараз розглядаються питання, і вже пройшла стадія затвердження в профільному комітеті в Конгресі, про збільшення допомоги Україні наступного року як по лінії Пентагону, так і Державного департаменту", - розповів дипломат.

Він зазначив, що йдеться про військово-технічну допомогу, включно з летальною зброєю оборонного характеру, підтримку міністерства України в справах ветеранів та низку програм реформування.

"Загальне планування обсягу цих коштів очікується більше, ніж поточного року - понад $700 млн. Це величезна підтримка. Якщо взяти інші країни європейського регіону, то ми маємо найбільшу підтримку Сполучених Штатів", - підкреслив посол.

За його словами, порядок денний двостороннього партнерства України і США є дуже інтенсивним і в сфері військово-технічної допомоги, і в плані підтримки територіальної цілісності й суверенітету України через посилення санкційної політики.