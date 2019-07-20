Чалий прокоментував свою роботу в якості посла в США
Валерій Чалий прокоментував завершення своєї чотирирічної роботи у ролі посла України в США зазначивши, що він повернеться в Україну з глибокою вдячністю своїм співвітчизникам.
Про це він написав у Facebook.
"Завершую свою чотирирічну каденцію в ролі посла України в США. Достатній термін, щоб послужити народу України і продемонструвати гідний результат на важливому зовнішньополітичному напрямку", – написав він.
Чалий підкреслив, що "це були непрості, наповнені новими викликами часи".
Він також додав, що попереду ще багато роботи і потрібно докласти багато зусиль для того, щоб зробити незворотним "той історичний євроатлантичний шлях, який ми обрали і за який українці заплатили величезну ціну – тисячі життів наших Героїв".
Нагадуємо:
- Президент України Володимир Зеленський звільнив 12 послів України в різних країнах. У тому числі Валерія Чалого з посади посла в США.
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