Чалый: В следующем году Вашингтон планирует увеличить военную помощь Украине

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматривает Конгресс, предусматривают увеличение военной помощи Украине по сравнению с текущим годом.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Сейчас рассматриваются вопросы, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в Конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента", - рассказал дипломат.

Он отметил, что речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержку министерства Украины по делам ветеранов и ряд программ реформирования.

"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году - более $700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", - подчеркнул посол.

По его словам, повестка дня двустороннего партнерства Украины и США является очень интенсивной и в сфере военно-технической помощи, и в плане поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины через усиление санкционной политики.