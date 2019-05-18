ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і кулеметів, є поранені

Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, 1 український військовий отримав поранення. Від початку поточної доби окупанти тричі обстріляли позиції ОС, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 18 травня.

Підкреслюється, що минулої доби бойовики 4 рази застосували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібрів 120 і 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заявили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти тричі обстріляли позиції ОС: з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Павлопіль; з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Новотроїцьке; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 4 рази: двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4.

Із мінометів калібру 82 мм - в районі селища міського типу Новгородське; з гранатометів різних систем - біля населеного пункту Кримське.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 17 травня двох окупантів було знищено, ще 12 - поранено.

Від початку поточної доби бойовики з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли позиції ОС поблизу населеного пункту Кримське.