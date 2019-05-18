ООС: Боевики били из минометов, гранатометов и пулеметов, есть раненые

За прошедшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, 1 украинский военный получил ранение. С начала текущих суток оккупанты трижды обстреляли позиции ОС, 2 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 18 мая.

Подчеркивается, что за прошедшие сутки боевики 4 раза применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции ОС: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - возле села Павлополь; из автоматических станковых гранатометов - возле населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 4 раза: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4.

Из минометов калибра 82 мм - в районе поселка городского типа Новгородское; из гранатометов различных систем - возле населенного пункта Крымское.

По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое оккупантов были уничтожены, еще 12 - получили ранения.

С начала текущих суток боевики из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции ОС возле населенного пункта Крымское.