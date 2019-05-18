Біля Майдану знесли паркан: "заважав розслідуванню убивств Небесної сотні"

У центрі Києва активісти націоналістичного руху "С14" знесли паркан, яким було огороджено частину ділянки будівництва комплексу Героїв Небесної Сотні.

Як заявив координатор праворадикальної організації С14 Сергій Мазур, знесений паркан "заважав розслідуванню убивств Небесної сотні".

Він додав, що музей Майдану "вже знищив місце смерті Героя України Плеханова".

"Тепер там не можна провести слідчий експеримент. Більше такого не буде", - додав він.

На місці події були присутні правоохоронці, діям націоналістів вони не перешкоджали.

Як пояснив лідер С14 Євген Карась, активісти руху вдалися до демонтажу паркану, оскільки днями між родинами загиблих на Майдані та представниками забудовника відбулася зустріч.

"С14 чекала, аби розібратися і почути всі сторони. Почули. Забудовник - фірма Кравця (Андрій Кравець, екс-глава Держуправління справами, відомий як "завгосп Януковича" - ред.), почав демонтаж автентичної плитки часів Майдану з нижньої частини вул.Інститутської - тієї, яка потрібна ГПУ для слідчих дій і де слідчі дії ще не завершено. Пояснення цьому та доцільність такого порядку робіт забудновник не надав", - заявив Карась.

Він також зазначив, що начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що ГПУ дозвіл для демонтажу не надавала, і такі дії "завадять "завершити 10-20% слідчих дій".

фото - Масі Найєм

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