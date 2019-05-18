Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле Майдана снесли забор: "мешал расследованию убийств Небесной сотни"

Суббота, 18 мая 2019, 13:41
Возле Майдана снесли забор: мешал расследованию убийств Небесной сотни
Фото из facebook И.Оберемко

В центре Киева активисты националистического движения "С14" снесли забор, которым была ограждена часть участка строительства комплекса Героев Небесной Сотни.

Как заявил координатор праворадикальной организации С14 Сергей Мазур, снесенный забор "мешал расследованию убийств Небесной сотни".

Он добавил, что музей Майдана "уже уничтожил место гибели Героя Украины Плеханова".

"Теперь там нельзя провести следственный эксперимент. Больше такого не будет", - добавил он.

На месте события присутствовали правоохранители, действиям националистов они не препятствовали.

Как пояснил лидер С14 Евгений Карась, активисты движения прибегли к демонтажу забора, поскольку на днях между семьями погибших на Майдане и представителями застройщика состоялась встреча.

"С14 ждала, чтобы разобраться и услышать все стороны. Услышали. Застройщик - компания Кравца (Андрей Кравец, экс-глава Госуправления делами, известный как "завхоз Януковича" - ред.), начал демонтаж аутентичной плитки времен Майдана с нижней части ул.Институтской - той, которая нужна ГПУ для следственных действий и где следственные действия еще не завершены. Объяснение этому и целесообразность такого порядка работ застройщик не предоставил", - заявил Карась.

Он также отметил, что начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ разрешения для демонтажа не давала, и такие действия "помешают завершить 10-20% следственных действий". 

 
фото - Маси Найем

Напомним,

  • Утром 18 мая возле адиминистраци президента Украины на ул. Банковой состоялась акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" с требованием установить и наказать заказчиков и убийц активистки.
  • Организаторы мероприятия анонсировали подобные акции в 40 городах Украины и в ряде мировых столиц.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевЕвромайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: