Возле Майдана снесли забор: "мешал расследованию убийств Небесной сотни"

В центре Киева активисты движения "С14" снесли забор, которым была ограждена часть участка строительства комплекса Героев Небесной Сотни.

Как заявил координатор праворадикальной организации С14 Сергей Мазур, снесенный забор "мешал расследованию убийств Небесной сотни".

Он добавил, что музей Майдана "уже уничтожил место гибели Героя Украины Плеханова".

"Теперь там нельзя провести следственный эксперимент. Больше такого не будет", - добавил он.

На месте события присутствовали правоохранители, действиям националистов они не препятствовали.

фото - Маси Найем

Напомним,