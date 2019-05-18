Возле Майдана снесли забор: "мешал расследованию убийств Небесной сотни"

В центре Киева активисты националистического движения "С14" снесли забор, которым была ограждена часть участка строительства комплекса Героев Небесной Сотни.

Как заявил координатор праворадикальной организации С14 Сергей Мазур, снесенный забор "мешал расследованию убийств Небесной сотни".

Он добавил, что музей Майдана "уже уничтожил место гибели Героя Украины Плеханова".

"Теперь там нельзя провести следственный эксперимент. Больше такого не будет", - добавил он.

На месте события присутствовали правоохранители, действиям националистов они не препятствовали.

Как пояснил лидер С14 Евгений Карась, активисты движения прибегли к демонтажу забора, поскольку на днях между семьями погибших на Майдане и представителями застройщика состоялась встреча.

"С14 ждала, чтобы разобраться и услышать все стороны. Услышали. Застройщик - компания Кравца (Андрей Кравец, экс-глава Госуправления делами, известный как "завхоз Януковича" - ред.), начал демонтаж аутентичной плитки времен Майдана с нижней части ул.Институтской - той, которая нужна ГПУ для следственных действий и где следственные действия еще не завершены. Объяснение этому и целесообразность такого порядка работ застройщик не предоставил", - заявил Карась.

Он также отметил, что начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ разрешения для демонтажа не давала, и такие действия "помешают завершить 10-20% следственных действий".

фото - Маси Найем

Напомним,