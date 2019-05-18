В Україні та світі вимагали покарання для замовників та вбивць Гандзюк
Біля адіміністрацї президента України відбулася акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" з вимогою встановити та покарати замовників та вбивць активістки.
На акції, що відбулася у центрі Києва, виступив батько Катерини Гандзюк та були присутні кількадесят учасників.
Батько Каті Гандзюк про саботаж розслідування її вбиства. #УкраїнаПитає #ХтоЗамовивКатюГандзюк pic.twitter.com/Z7azf0E2Yi— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 18 травня 2019 р.
"І тоді, і зараз ми виходимо на захист своєї гідності і права на безпечне життя у власній країні. Ми вимагаємо відповіді: хто убив Катю, хто замовив напади на активістів, хто влаштував нам терор? Ми вимагаємо покарання. Ми нагадуємо суспільству і новій владі, що більшість нападів на активістів досі не розкриті; замовники - безкарні. Так не може бути в Україні нашої мрії", - зазначили організатори акції - активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", що провели акцію у партнерстві з громадськими організаціями, рухами та об’єднаннями.
Також подібні акції було анонсовано у 40 українських містах (Київ, Біла Церква, Ірпінь, Обухів, Гатне, Вінниця, Луцьк, Нововолинськ, Ківерці, Рожище, Дніпро, Костянтинівка, Слов'янськ, Маріуполь, Торецьк, Краматорськ, Житомир, Малин, Ужгород, Запоріжжя, Бердянськ, Івано-Франківськ, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львів, Новояворівськ, Одеса, Миколаїв, Полтава, Кременчук, Рівне, Дубно, Суми, Тернопіль, Чортків, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів), у світових столицях - Страсбурзі, Лондоні, Берліні, Празі, Брюсселі, Варшаві, Парижі та у кількох містах Канади.
Учасники акції оголосять одну єдину вимогу до нової влади: припинити терор громадянського суспільства та покарати винних.
Страсбург, Берлін, Карлсруе, Париж, увесь світ питає: #ХтоЗамовивКатюГандзюк #WhoKilledKatyaHandzyuk pic.twitter.com/bOn6Umz7CF— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 18 травня 2019 р.
Варшава питає: #ХтоЗамовивКатюГандзюк— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 18 травня 2019 р.
Warszawa pyta: #KtoZleciłZabójstwoKatiHandziuk pic.twitter.com/9kKFH4jnWq
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Нагаємо,
- 31 липня 2018 року у Херсоні активістку Катерину Гандзюк невідомий облив кислотою. За два місяці Гандзюк померла у лікарні після численних операцій.
- За підозрою у нападі на Гандзюк було затримано 5 підозрюваних: В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його дочки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером і членом БПП Андрієм Гордєєвим.
- Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука.
- Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.
- 11 лютого 2019 р. голові облради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
- Згодом генпрокурор Юрій Луценко розповів, як, за версією слідства, Мангер готував вбивство активістки.
- 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2,5 млн грн. Адвокат Мангера вніс за нього заставу, і чиновник вийшов на свободу.
- 24 квітня 2019 р. видання "Слідство.Інфо" повідомило, що п'яти ймовірним виконавцям вбивства Гандзюк змінили підозру з вбивства на умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, а Владиславу Мангеру оголошено нову підозру - не замовлення вбивства, а замовлення побиття Гандзюк.
- У ГПУ підтвердили дану інформацію і заявили, що змінили підозру виходячи з нових доказів, а обвинувачені надали викривальні покази щодо своєї участі у злочині та інших осіб.
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