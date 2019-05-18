В Україні та світі вимагали покарання для замовників та вбивць Гандзюк

Біля адіміністрацї президента України відбулася акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" з вимогою встановити та покарати замовників та вбивць активістки.

На акції, що відбулася у центрі Києва, виступив батько Катерини Гандзюк та були присутні кількадесят учасників.

НА АКЦІЇ В КИЄВІ ВИСТУПИВ БАТЬКО КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК.

ФОТО З FACEBOOK СЕРГІЯ МАЗУРа

"І тоді, і зараз ми виходимо на захист своєї гідності і права на безпечне життя у власній країні. Ми вимагаємо відповіді: хто убив Катю, хто замовив напади на активістів, хто влаштував нам терор? Ми вимагаємо покарання. Ми нагадуємо суспільству і новій владі, що більшість нападів на активістів досі не розкриті; замовники - безкарні. Так не може бути в Україні нашої мрії", - зазначили організатори акції - активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", що провели акцію у партнерстві з громадськими організаціями, рухами та об’єднаннями.

Також подібні акції було анонсовано у 40 українських містах (Київ, Біла Церква, Ірпінь, Обухів, Гатне, Вінниця, Луцьк, Нововолинськ, Ківерці, Рожище, Дніпро, Костянтинівка, Слов'янськ, Маріуполь, Торецьк, Краматорськ, Житомир, Малин, Ужгород, Запоріжжя, Бердянськ, Івано-Франківськ, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львів, Новояворівськ, Одеса, Миколаїв, Полтава, Кременчук, Рівне, Дубно, Суми, Тернопіль, Чортків, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів), у світових столицях - Страсбурзі, Лондоні, Берліні, Празі, Брюсселі, Варшаві, Парижі та у кількох містах Канади.

Учасники акції оголосять одну єдину вимогу до нової влади: припинити терор громадянського суспільства та покарати винних.

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