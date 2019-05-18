Порошенко сподівається на зміни до Конституції щодо кримських татар

Чинний президент Петро Порошенко сподівається на внесення змін до Конституції щодо автономії кримськотатарського народу.

Про це він заявив у суботу в Києві під час заходів до 75-х роковин депортації кримських татар.

"Має бути завершене законодавче закріплення невід’ємного права кримськотатарського народу як корінного народу України на самовизначення в складі незалежної української держави", - підкреслив президент.

"Сподіваюся, із внесенням змін до Конституції України щодо визнання закріплення права кримськотатарського народу на національно-територіальну автономію в складі Української держави, я твердо переконаний, що ми лише посилимося в наших прагненнях до відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом", - сказав Порошенко.

Він також не виключив, що Росія може розмістити в окупованому Криму ядерну зброю.

"Наш український Крим перетворено на мілітаристський плацдарм, і при цьому не можна виключати розміщення ядерної зброї на півострові. Інфраструктура для цього вже розбудована", - зазначив президент.

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