Порошенко сподівається на зміни до Конституції щодо кримських татар

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Субота, 18 травня 2019, 16:19

Чинний президент Петро Порошенко сподівається на внесення змін до Конституції щодо автономії кримськотатарського народу.

Про це він заявив у суботу в Києві під час заходів до 75-х роковин депортації кримських татар.

"Має бути завершене законодавче закріплення невід’ємного права кримськотатарського народу як корінного народу України на самовизначення в складі незалежної української держави", - підкреслив президент.

"Сподіваюся, із внесенням змін до Конституції України щодо визнання закріплення права кримськотатарського народу на національно-територіальну автономію в складі Української держави, я твердо переконаний, що ми лише посилимося в наших прагненнях до відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом", - сказав Порошенко. 

Він також не виключив, що Росія може розмістити в окупованому Криму ядерну зброю.

"Наш український Крим перетворено на мілітаристський плацдарм, і при цьому не можна виключати розміщення ядерної зброї на півострові. Інфраструктура для цього вже розбудована", - зазначив президент.

Нагадаємо:

  • 16 грудня 2018 року Порошенко заявляв, що готовий внести до Верховної Ради поправки до Конституції щодо кримськотатарської автономії.
  • Він повідомив, що звернувся з проханням скликати конституційну комісію, щоб підготувати такий варіант законопроекту, який матиме шанс на проходження.
  • У листопаді 2018 року Порошенко запевняв, що "найближчим часом" конституційна комісія розгляне проект змін до Конституції України щодо статусу Криму і подасть його на розгляд президента.

Українська правда

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Теми: Порошенко кримські татари Конституція


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