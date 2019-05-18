Порошенко надеется на изменения в Конституцию относительно крымских татар

Действующий президент Петр Порошенко надеется на внесение изменений в Конституцию относительно автономии крымскотатарского народа.

Об этом он заявил в субботу в Киеве во время мероприятий к 75-й годовщине депортации крымских татар.

"Должно быть завершено законодательное закрепление неотъемлемого права крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства. Надеюсь, с внесением изменений в Конституцию Украины о признании права крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию в составе Украинского государства", - сказал Порошенко.

Он также не исключил, что Россия может разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие.

"Наш украинский Крым превращен в милитаристский плацдарм, и при этом нельзя исключать размещения ядерного оружия на полуострове. Инфраструктура для этого уже развита", - отметил президент.

Напомним: