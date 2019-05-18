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Порошенко надеется на изменения в Конституцию относительно крымских татар

Суббота, 18 мая 2019, 16:19

Действующий президент Петр Порошенко надеется на внесение изменений в Конституцию относительно автономии крымскотатарского народа.

Об этом он заявил в субботу в Киеве во время мероприятий к 75-й годовщине депортации крымских татар.

"Должно быть завершено законодательное закрепление неотъемлемого права крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства", - подчеркнул президент.

"Надеюсь, с внесением изменений в Конституцию Украины относительно признания закрепления права крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию в составе Украинского государства, я твердо убежден, что мы только усилимся в наших стремлениях к восстановлению государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом", - сказал Порошенко.

Он также не исключил, что Россия может разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие.

"Наш украинский Крым превращен в милитаристский плацдарм, и при этом нельзя исключать размещения ядерного оружия на полуострове. Инфраструктура для этого уже развита", - отметил президент.

Напомним:

  • 16 декабря 2018 года Порошенко заявлял, что готов внести в Верховную Раду поправки в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.
  • Он сообщил, что обратился с просьбой созвать конституционную комиссию, чтобы подготовить такой вариант законопроекта, который будет иметь шанс на прохождение.
  • В ноябре Порошенко обещал, что "в ближайшее время" Конституционная комиссия рассмотрит проект изменений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма и подаст его на рассмотрение президента.

Украинская правда
Темы: Порошенкокрымские татарыКонституция
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