Грози в Україні: вибух кульової блискавки, пожежа від блискавки, підтоплення

У Чортківському районі Тернопільської області кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула. До лікарні було доправлено 7 людей, пізніше їх відпустили додому.

Як повідомляє поліція області, нещасний випадок трапився в суботу близько 17 години у селі Джурин.

"Кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула. Внаслідок вибуху значних пошкоджень зазнала підвісна стеля, вона обвалилася. На щастя, вибух не спричинив пожежі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент інциденту всередині будівлі перебувало двоє дорослих та п’ятеро дітей, серед них двоє сусідських. Їх усіх доправили до лікарні, а після огляду медиків відпустили додому.

Водночас ДСНС повідомляє, що в м. Старокостянтинів Хмельницької області вогнеборці ліквідували пожежу в оселі, що сталася через розряд блискавки.

Повідомлення про пожежу надійшло о 03:20 в ніч на суботу.

"Завдяки оперативним діям, бійцям ДСНС вдалось швидко приборкати пожежу, тим самим врятувавши житлову будівлю від повного знищення вогнем та не допустивши його поширення на сусідні господарчі споруди. Пожежу було локалізовано о 03:28, а о 03:31 ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що травмованих та загиблих під час пожежі не було, а її причиною був електростатичний розряд.

Сайт ДСНС також повідомляє, що станом на 19 годину суботи внаслідок інтенсивних опадів 17-18 травня у 5 областях було підтоплено 188 домогосподарств. З них залишаються підтопленими 64.

Зокрема, на Хмельниччині було підтоплено 66 домогосподарств (з них 7 житлових будинків) у 8 районах.

В Івано-Франківській області було підтоплено 60 домогосподарств у с. Микуличин Яремчанської міської ради, частково зруйновано автомобільну дорогу місцевого значення довжиною близько 800 м. Крім того, у м. Калуш підтоплено 3 домогосподарства.

У Рівненській області було підтоплено 46 домогосподарств у 5 районах.

На Житомирщині було підтоплено 10 домогосподарств внаслідок руйнування шлюзу ставка у с. Жеребилівка Новоград-Волинського району.

На Тернопільщині було підтоплено 3 домогосподарства у с. Бишки Козівського району.

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