Грозы в Украине: взрыв шаровой молнии, пожар от молнии, подтопления

В Чертковском районе Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась. В больницу были доставлены 7 человек, позже их отпустили домой.

Как сообщает полиция области, несчастный случай произошел в субботу около 17 часов в селе Джурин.

"Шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась. В результате взрыва значительные повреждения получил подвесной потолок, он обвалился. К счастью, взрыв не вызвал пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент инцидента внутри здания находилось двое взрослых и пятеро детей, среди них двое соседских. Их всех доставили в больницу, а после осмотра медиков отпустили домой.

В то же время ГСЧС сообщает, что в г. Староконстантинов Хмельницкой области пожарные ликвидировали пожар в доме, произошедший из-за разряда молнии.

Сообщение о пожаре поступило в 03:20 в ночь на субботу.

"Благодаря оперативным действиям, бойцам ГСЧС удалось быстро потушить пожар, тем самым спасая жилое здание от полного уничтожения огнем и не допустив его распространения на соседние хозяйственные постройки. Пожар был локализован в 3:28, а в 3:31 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что травмированных и погибших во время пожара не было, а его причиной был электростатический разряд.

Сайт ГСЧС также сообщает, что по состоянию на 19 часов субботы в результате интенсивных осадков 17-18 мая в 5 областях было подтоплено 188 домохозяйств. Из них остаются подтопленными 64.

В частности, в Хмельницкой подтоплены 66 домохозяйств (из них 7 жилых домов) в 8 районах.

В Ивано-Франковской области было подтоплено 60 домохозяйств в с. Микуличин Яремчанского городского совета, частично разрушена автомобильная дорога местного значения длиной около 800 м. Кроме того, в г. Калуш подтоплено 3 домохозяйства.

В Ровенской области было подтоплено 46 домохозяйств в 5 районах.

В Житомирской области было подтоплено 10 домохозяйств в результате разрушения шлюза пруда в с. Жеребиловка Новоград-Волынского района.

В Тернопольской области подтоплены 3 домохозяйства в с. Бышки Козовского района.