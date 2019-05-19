Президент України Петро Порошенко підписав указ про святкування Дня батька щорічно у третю неділю червня.

Відповідний указ від 18 травня оприлюднено на сайті президента.

"З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей постановляю: установити в Україні День батька, який відзначати щороку у третю неділю червня", - йдеться в указі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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