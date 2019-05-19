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Порошенко підписав указ про святкування Дня батька

Неділя, 19 травня 2019, 00:23

Президент України Петро Порошенко підписав указ про святкування Дня батька щорічно у третю неділю червня.

Відповідний указ від 18 травня оприлюднено на сайті президента.

"З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей постановляю: установити в Україні День батька, який відзначати щороку у третю неділю червня", - йдеться в указі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо:

  • 8 травня Кабінет міністрів схвалив святкування щороку Дня батька.
  • День матері в Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкосвяткування
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