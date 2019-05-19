Порошенко підписав указ про святкування Дня батька
Неділя, 19 травня 2019, 00:23
Президент України Петро Порошенко підписав указ про святкування Дня батька щорічно у третю неділю червня.
Відповідний указ від 18 травня оприлюднено на сайті президента.
"З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей постановляю: установити в Україні День батька, який відзначати щороку у третю неділю червня", - йдеться в указі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо:
- 8 травня Кабінет міністрів схвалив святкування щороку Дня батька.
- День матері в Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.