Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца
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Воскресенье, 19 мая 2019, 00:23
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца ежегодно в третье воскресенье июня.
Соответствующий указ от 18 мая обнародован на сайте президента.
"С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей постановляю: установить в Украине День отца, который отмечать ежегодно в третье воскресенье июня", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним:
- 8 мая Кабинет министров одобрил празднование ежегодно Дня отца.
- День матери в Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.
Украинская правда
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