Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца ежегодно в третье воскресенье июня.

Соответствующий указ от 18 мая обнародован на сайте президента.

"С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей постановляю: установить в Украине День отца, который отмечать ежегодно в третье воскресенье июня", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним: