Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца

1358 просмотров
Воскресенье, 19 мая 2019, 00:23

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца ежегодно в третье воскресенье июня.

Соответствующий указ от 18 мая обнародован на сайте президента.

"С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей постановляю: установить в Украине День отца, который отмечать ежегодно в третье воскресенье июня", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним:

  • 8 мая Кабинет министров одобрил празднование ежегодно Дня отца.
  • День матери в Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко празднования


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко в конце определил, как воспитывать патриотов 18 мая 2019, 23:41
Порошенко дал орден Волкеру и ранг посла Арьеву 18 мая 2019, 22:33
Порошенко уволил скандального замглавы СБУ Демчину 18 мая 2019, 22:19
Все новости
Главные новости
Порошенко уволил скандального замглавы СБУ Демчину
Адвокат Трампа интересуется, арестуют ли Коломойского
В Симферополе российские силовики прекратили акцию крымских татар
Зеленский обещает "создать неудобства" Верховной Раде
Все новости
еда

10 продуктов для пикника, которые не испортятся в теплую погоду

Фото

Как семья из Луцка воспитывает слепых ежиков

10 невероятных средиземноморских островов, о которых вы не слышали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів