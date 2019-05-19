Эрдоган заявил, что Турция будет совместно с РФ разрабатывать систему обороны С-500
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Воскресенье, 19 мая 2019, 04:53
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка Анкарой в РФ оборонных систем С-400 - "решенный вопрос", и добавил, что его страна планирует совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500.
Об этом сообщает Reuters.
Эрдоган также выразил надежду, что американские истребители F-35 также поступят на вооружение турецкой армии.
"Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - подчеркнул он.
Турция заключила договор с Россией на покупку 4 дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Первые поставки запланированы на 2019 год.
Напомним:
- Намерение Турции приобрести российскую систему ПВО С-400 привел к росту напряжения внутри НАТО.
- США и другие партнеры Анкары по военному блоку опасаются, что в случае использования страной российского ЗРК в руки Кремля может попасть закрытая информация о военных самолетах F-35, которые производятся для НАТО.
- Ранее в Сенате США предупредили Турцию о санкциях, если она получит российские С-400.
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