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ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 4 поранених

Неділя, 19 травня 2019, 07:24
ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 4 поранених

Минулої доби бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. 4 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 травня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики10 разів обстріляли позиції ОС: тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піски; чотири рази з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля міста Авдіївка.

Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Новоселівка Друга; двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Мар'їнка і Пищевик.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 8 разів: з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм - поблизу населеного пункту Новотошківське; 5 разів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Кримське.

Із мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу селища міського типу Південне; зі стрілецької зброї - біля населеного пункту Станиця Луганська.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 18 травня двох окупантів було знищено, ще трьох - поранено.

"Від початку поточної доби ворог з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Водяне в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООСбойові дії
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