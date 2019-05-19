ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 4 раненых

За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. 4 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 19 мая.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" бойовики10 раз обстреляли позиции ОС: трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Пески.

Четыре раза из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка.

Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новоселовка Вторая; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Марьинка и Пищевик.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 8 раз: из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм - возле населенного пункта Новотошковское; 5 раз из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Крымское.

Из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле поселка городского типа Южное; из стрелкового оружия - возле населенного пункта Станица Луганская.

По данным разведки Объединенных сил, 18 мая двое оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.

"С начала текущих суток враг из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Водяное в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - говорится в отчете.