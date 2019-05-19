Порошенко: Хай Господь допомагає Зеленському

Чинний президент Петро Порошенко бажає своєму наступнику Володимиру Зеленському успішного президентства.

Про це йдеться у його зверненні до українців у переддень інавгурації нового президента.

"Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра, так сталося, він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. То ж хай Господь Україну береже, а її новому очільнику – допомагає в роботі", - заявив Порошенко.

За його словами, зміна влади є ознакою приналежності України до європейської цивілізації.

При цьому він знову заявив, що залишається в політиці, оскільки "позитивні зміни, там де вони є, ще не стали незворотними".

"Мій обов’язок – спираючись на підтримку громадськості, захистити вже здобуте у державному будівництві… Нікому не дозволити ані звернути з курсу на членство в Євросоюзі та НАТО, ані тишком-нишком спустити його на гальмах", - зазначив Порошенко.

Він додав, що ритуальних проєвропейських та євроатлантичних декларацій замало, і для руху до ЄС і НАТО потрібна повсякденна важка праця.

"Це те, чого як громадянин вимагатиму від нової влади, і в чому готовий підставити їй плече. Рівно як і не давати спуску у разі відхилення від вивіреного курсу. Будь-які спроби, - різки чи повзучі, явні чи приховані, - повернути країну у сферу російського впливу отримають рішучу відсіч", - наголосив 5-й президент.

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