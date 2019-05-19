Порошенко присвоїв ранг посла ще одному нардепу

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Неділя, 19 травня 2019, 23:06

Президент Петро Порошенко присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла заступнику голови Постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, нардепу від "Народного фронту" Георгію Логвинському.

Відповідний указ від 19 травня опубліковано на сайті президента.

"Відповідно до статті 25 закону України "Про дипломатичну службу" постановляю: присвоїти Логвинському Георгію Володимировичу - заступнику голови Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи - дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла", - йдеться в указі.

Разом з тим, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко у блозі на "Українській правді" заявив, що Порошенко своїми останніми указами девальвує найвищий дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

"Не смійтеся: надзвичайними і повноважними послами він щойно зробив...трьох народних депутатів – це Ар'єв (БПП), Герасимов (БПП) і Логвинський (НФ). Для фанфарного завершення цього дійства Порошенкові залишилося ще присвоїти одним пакетом Героя України, генерала армії України та надзвичайного і повноважного посла своєму другу й бізнес-партнеру Медведчуку?", - написав Гриценко.

Пункт 4 статті 25 закону "Про дипломатичну службу" передбачає, що дипломатичні ранги надзвичайного і повноважного посла, надзвичайного і повноважного посланника першого класу, надзвичайного і повноважного посланника другого класу присвоюються дипломатичним службовцям президентом України за поданням міністра закордонних справ.

Нагадаємо:

  • 18 травня Порошенко присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла голові комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, нардепу від БПП Володимиру Ар'єву, а також голові постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ, голові фракції БПП Артуру Герасимову.

Українська правда

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Теми: Порошенко дипломатичні відносини


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