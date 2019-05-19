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Порошенко присвоил ранг посла еще одному нардепу

Воскресенье, 19 мая 2019, 23:06

Президент Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла заместителю председателя Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, нардепу от "Народного фронта" Георгию Логвинскому.

Соответствующий указ от 19 мая опубликован на сайте президента.

"Согласно статье 25 Закона Украины "О дипломатической службе" постановляю: присвоить Логвинскому Георгию Владимировичу - заместителю председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы - дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в указе.

Вместе с тем, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко в блоге на "Украинской правде" заявил, что Порошенко своими последними указами девальвирует высокий дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

"Не смейтесь: чрезвычайными и полномочными послами он только что сделал... трех народных депутатов - это Арьев (БПП), Герасимов (БПП) и Логвинский (НФ). Для фанфарного завершения этого действа Порошенко осталось еще присвоить одним пакетом Героя Украины, генерала армии Украины и чрезвычайного и полномочного посла своему другу и бизнес-партнеру Медведчуку?", - написал Гриценко.

Пункт 4 статьи 25 закона "О дипломатической службе" предусматривает, что дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла, чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, чрезвычайного и полномочного посланника второго класса присваиваются дипломатическим служащим президентом Украины по представлению министра иностранных дел.

Напомним:

  • 18 мая Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа, нардепу от БПП Владимиру Арьеву, а также председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ, председателю фракции БПП Артуру Герасимову.

Украинская правда
Темы: Порошенкодипломатические отношения
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