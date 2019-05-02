Венесуела: Гуайдо повідомив про смерть двох демонстрантів
Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.
Про це він написав у Twitter.
"Диктаторський режим вбив 24-річного чоловіка, який хотів жити в Свободі. Я знаю, що моїх співчуттів вашій родині недостатньо, але узурпатор знає, що на кожному кроці є сила наших мучеників, які вимагають справедливості", - підкреслив опозиціонер.
Також Гуайдо повідомив про смерть 27-річної жінки.
"Це має припинитись. Вбивцям доведеться взяти на себе відповідальність за свої злочини", - зазначив він.
Крім цього, Гуайдо заявив, що по всій Венесуелі пройшли 397 демонстрацій, 32 протестувальників арештували, 25 - отримали поранення.
La dictadura asesinó a un joven de 24 años que manifestaba su deseo de vivir en Libertad. Sé que mi pésame a su familia no basta, pero sepa el usurpador que en cada paso que damos hacia la Libertad está la fuerza de nuestros mártires reclamando justicia. Y con eso no se juega. https://t.co/N970vuV126— Juan Guaidó (@jguaido) 2 травня 2019 р.
Me comprometo a hacer que la muerte en quirófano de Jurubith Rausseo, de sólo 27 años, le pese a quienes decidieron disparar contra un Pueblo que decidió ser libre.— Juan Guaidó (@jguaido) 2 травня 2019 р.
Esto tiene que parar y los asesinos tendrán que hacerse cargo de sus crímenes. Pondré mi vida en que así sea.
Нагадаємо:
- Гуайдо оголосив, що 2 травня у країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
- 30 квітня ситуація в Венесуелі загострилася: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.