Венесуела: Гуайдо повідомив про смерть двох демонстрантів

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.

Про це він написав у Twitter.

"Диктаторський режим вбив 24-річного чоловіка, який хотів жити в Свободі. Я знаю, що моїх співчуттів вашій родині недостатньо, але узурпатор знає, що на кожному кроці є сила наших мучеників, які вимагають справедливості", - підкреслив опозиціонер.

Також Гуайдо повідомив про смерть 27-річної жінки.

"Це має припинитись. Вбивцям доведеться взяти на себе відповідальність за свої злочини", - зазначив він.

Крім цього, Гуайдо заявив, що по всій Венесуелі пройшли 397 демонстрацій, 32 протестувальників арештували, 25 - отримали поранення.

La dictadura asesinó a un joven de 24 años que manifestaba su deseo de vivir en Libertad. Sé que mi pésame a su familia no basta, pero sepa el usurpador que en cada paso que damos hacia la Libertad está la fuerza de nuestros mártires reclamando justicia. Y con eso no se juega. https://t.co/N970vuV126 — Juan Guaidó (@jguaido) 2 травня 2019 р.

Me comprometo a hacer que la muerte en quirófano de Jurubith Rausseo, de sólo 27 años, le pese a quienes decidieron disparar contra un Pueblo que decidió ser libre.



Esto tiene que parar y los asesinos tendrán que hacerse cargo de sus crímenes. Pondré mi vida en que así sea. — Juan Guaidó (@jguaido) 2 травня 2019 р.

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