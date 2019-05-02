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Венесуела: Гуайдо повідомив про смерть двох демонстрантів

Четвер, 2 травня 2019, 07:14

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.

Про це він написав у Twitter.

"Диктаторський режим вбив 24-річного чоловіка, який хотів жити в Свободі. Я знаю, що моїх співчуттів вашій родині недостатньо, але узурпатор знає, що на кожному кроці є сила наших мучеників, які вимагають справедливості", - підкреслив опозиціонер.

Також Гуайдо повідомив про смерть 27-річної жінки.

"Це має припинитись. Вбивцям доведеться взяти на себе відповідальність за свої злочини", - зазначив він.

Крім цього, Гуайдо заявив, що по всій Венесуелі пройшли 397 демонстрацій, 32 протестувальників арештували, 25 - отримали поранення.

Нагадаємо:

  • Гуайдо оголосив, що 2 травня у країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.
  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
  • 20 квітня Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
  • 30 квітня ситуація в Венесуелі загострилася: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
  • Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.

Теми: Венесуела
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