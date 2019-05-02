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Вбивство Гандзюк: Павловського відпустили під домашній арешт

Четвер, 2 травня 2019, 18:55
Вбивство Гандзюк: Павловського відпустили під домашній арешт

Одного з підозрюваних в організації вбивста активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт із обов'язком носити браслет.

Про це 2 травня повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook.

"Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. В нього домашній арешт із обов'язком носити браслет", - уточнив Найєм.

За його словами, ймовірно, "справу намагаються поховати".

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.
  • Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз".

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюквбивство
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