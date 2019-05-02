Вбивство Гандзюк: Павловського відпустили під домашній арешт

Одного з підозрюваних в організації вбивста активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт із обов'язком носити браслет.

Про це 2 травня повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook.

"Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. В нього домашній арешт із обов'язком носити браслет", - уточнив Найєм.

За його словами, ймовірно, "справу намагаються поховати".

Нагадаємо: