Коломойський: Порошенко програв вибори, бо у нього не було "1+1"

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що президент Петро Порошенко програв президентські вибори в Україні, тому що у нього не було телеканалу "1+1".

Про це він сказав в інтерв’ю "Bihus.info".

"Порошенко хотів забрати собі 1+1, але він програв вибори, бо у нього не було "1+1". Йому всі говорили з його оточення Кононенко, Луценко, а як ти збираєшся на вибори, якщо твій електорат плюси дивиться?", - заявив олігарх.

Коломойський також анонсував позов до Петра Порошенка, як тільки він перестане бути президентом.

"Я точно знаю, що в Англії проти нього готується позов, притензії появилися від Суркіса", - заявив він.

Олігарх розповів, що Порошенко хотів викупити 50% прав на телеканал. Нібито 25% акцій телеканалу Порошенко хотів викупити у Ігоря Суркіса, а потім домовитися із ним про купівлю ще 25%.

Коломойський заявив, що сума угоди Порошенка з Суркісом мала скласти близько 240-250 мільйонів.

За його словами, миритися з президентом Порошенком він не збирається, але потрібно уже "відходити від пристрастей передвиборної кампанії".

Також він згадав ефір програми "Право на владу", куди без запрошення прийшов Порошенко.

Коломойський заявив, що мав би виписати Порошенку премію за рекламу.

"Коли він забіг на "1+1", то доля переглядів стала 33%, а Ткаченко каже, що треба на нього в суд подати, я йому кажу, може давай йому від продажу реклами дамо 10%, бо він таку частку зробив", - сказав він.

Крім того олігарх розповів, що разом з міністром МВС Арсеном Аваковим на президентських виборах вболівав "проти Пєті". За його словами, вони постійно спілкуються з Аваковим.

"Петя перейшов рубікон (з Аваковим - ред.), коли з сином історія була (справа "рюкзаків Авакова" - ред.)", - сказав він.

Бізнесмен назвав справу щодо Авакова-молодшого "висмоктаною з пальця".

"Я святкував перемогу (Зеленського - УП) двічі. 31 березня і 21 квітня", - заявив Коломойський.

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