Гендиректор "1+1" Ткаченко заявив, що канал подасть в суд проти Порошенка
Гендиректор групи "1+1 media" олігарха Ігоря Коломойського Олександр Ткаченко заявив, що телеканал подасть в суд на президента Петра Порошенка "за минулі звинувачення на адресу каналу" та після того, як він "ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави".
Про це він написав у Facebook.
Ткаченко прокоментував появу Порошенка в ефірі програми "Право на владу" - гендиректор "1+1" підкреслює, що кандидатів у президенти на ефір не запрошували.
"Ефір "Право на владу". Все, як зазвичай, - запрошені гості, не кандидати (!), експерти, з різних сторін. І раптом за кілька хвилин до ефіру, з'являється представник АП - В.Горковенко біля воріт студії. Починає світську бесіду з адміністратором. І тут без мигалок і охорони у двір дер студії Довженка під'їжджають дві машини і виходить сам президент.
При чому не зовсім зрозуміло, в якому він тут статусі - кандидата або президента. Але, як розумієте, при його вигляді і охоронців УДО - всі в шоці. Він каже - прийшов на дебати. Тобто таки як кандидат? Або ..?
При цьому він точно знає, що його опонент - Зеленський - у цей момент вже перебуває в Парижі, в переддень завтрашньої зустрічі з президентом Франції -Макроном. Оскільки і СБУ, і МЗС все таки ще під контролем - президента. Його впускають до студії. А що робити? Статус президента ніхто не відміняв", - написав гендиректор каналу Коломойського.
Він додав, що програма "Право на владу" усі тижні виборчої кампанії запрошувала Порошенка в ефір.
"У відповідь - мовчанка. Більше того, у відповідь - заборона з боку людини, яка стояла біля студії - Горковенка - представникам президента приходити до нас в студію, а коли припекло, він навіть начебто командував главою фракції БПП - Герасимовим - летіти терміново з Маріуполя на ефір, щоб спровокувати конфлікт недопуску в студію, коли його вже не чекали", - заявив гендиректор "1+1".
За його словами, після того, як Порошенко "ганебно увірвався в ефір приватної кампанії без запрошення, користуючись статусом глави держави, і не збирався йти...", не інакше, як на позов до суду від каналу він не заробив.
"Чекайте - в понеділок. У тому числі і за минулі звинувачення на адресу "1+1". У країні, яка стряхне з себе вашу брехню, - це вже буде можливо. Пішов зворотний відлік - ще 9 днів залишилося", - написав Ткаченко.
Нагадаємо:
- Кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
- Президент Петро Порошенко, який балотується на другий термін, заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" за "чорний піар" і брехню проти нього.
- Також Порошенко уточнив, що збирається судитися не з журналістами, а з власником "1+1" – олігархом Ігорем Коломойським, який нібито намагається "через своїх ручних кандидатів перетягнути керівництво країною, повернути собі активи" – і то за гроші, незаконно виведені з України.
- Перед тим "1+1" показав "сенсацію" про те, що Олександр Онищенко має докази причетності Порошенка до скуповування голосів під час важливих голосувань у парламенті, спроби перекупити телеканал "112-Україна", фінансових оборудок та високих прибутків від бізнесу в Росії.
- Крім того, у компроматі стверджувалося про нібито причетність Петра Порошенка до організації вбивства свого брата та згадувався скандал із "Укроборонпромом", у якому фігурував син уже колишнього заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.
- В "1+1" заявили, що їхні твердження підкріплені доказами, і назвали позов президента тиском.
- Кандидат у президенти Володимир Зеленський заперечував, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а олігарх заперечував, що сподівається на "реванш".
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