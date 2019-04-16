"1+1" подав на Порошенка в суд, вимагає мільйон

Телерадіокомпанія "Студія 1+1" подала позовну заяву у Печерський райсуд Києва до президента Петра Порошенка і Видавничого дому "Медіа-ДК" (видання "Новое время") з вимогою спростувати недостовірну інформацію та відшкодувати моральну шкоду.

Про це повідомляє прес-служба "1+1".

За її даними, позов подано 16 квітня. Компанія оцінила моральну шкоду в 1 мільйон гривень, який, у разі виграшу справи, обіцяє перерахувати у фонд допомоги армії "Повернись живим".

Зокрема, у своєму позові медіагрупа просить суд визнати недостовірними та такими, що порушують ділову репутацію, низку інформаційних повідомлень, які Порошенко поширив на своїй сторінці у Facebook, а також озвучив "на зібранні громадян", а Видавничий дім "Медіа-ДК" поширив на сайті "Новое время".

"1+1" вимагає забезпечити спростування цих заяв протягом 7 днів від дня набрання судовим рішенням законної сили, а також стягнути з Порошенка відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 мільйон гривень.

На переконання медіагрупи, ця інформація "створює в українців хибне уявлення, що інформаційна діяльність телеканалу носить негативний, необ’єктивний та упереджений характер і, ймовірно, пов’язана з порушеннями закону, оскільки на медіа, зі слів президента, чинить вплив і тиск власник телеканалу (Ігор Коломойський), який, "оголосив війну державі", тобто шкодить всім громадянам України".

Йдеться про такі висловлювання президента України:

- "Що б про мене не говорили залякані Коломойським працівники "1+1" – нічого спільного з правдою це не має";

- "Головним інструментом поширення неправди протягом останніх місяців, як не прикро, став "1+1". Цей телеканал перетворився на покірного виконавця політичних замовлень свого власника";

- "І це стало причиною інформаційної війни, яку власник "плюсів" розв'язав проти держави. Не стидаються уже цілими шматками дублювати фейки з російських каналів – просто переписуючи і ретранслюючи, хіба що єдине, що вони роблять – перекладають українською. І що б про мене не говорили залякані Коломойським працівники цього каналу, знайте – нічого спільного з правдою і нічого спільного навіть з подібного до чесної журналістики це не має";

- "І нічого спільного з журналістикою діяльність цього каналу зараз точно не має".

"Хочемо зазначити, що поширена інформація не відповідає дійсності", - наголосили в медіагрупі.

Там підкреслили, що свою діяльність "1+1 медіа" здійснює законно, а також керуючись редакційним статутом, який передбачає, що її власник не має права втручатися у творчу діяльність, а телеканал "1+1" не має жодних зобов'язань перед політичними партіями та окремими політиками.

"Під час виборчих кампаній телеканал не віддає переваги жодній політичній силі, дотримуючись принципу рівних можливостей та паритетності. Працівники телеканалу "1+1" діють самостійно та не зазнають будь-якого втручання з боку кінцевого бенефіціара, а також будь-якого впливу чи залякувань", - йдеться в заяві.

Нагадали президенту і його несподівану появу в ефірі програми "Право на владу" 11 квітня.

"Тоді, коли без запрошення, користуючись своїм статусом глави держави, фактично "окупував" прямий ефір програми "Право на владу", на здивування редакційної групи та ведучих", - скаржаться на телеканалі.

"Сподіваємося, що права телеканалу та гідність медіагрупи будуть захищені", - резюмували там.

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