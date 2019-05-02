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Портнов не має відношення до команди Зеленського – Коломойський

Четвер, 2 травня 2019, 23:37

Заступник голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов не має відношення до команди новообраного президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв’ю "Bihus.info" заявив олігарх Ігор Коломойський.

За словами Коломойського, Портнов немає жодного стосунку до команди Зеленського.

Зокрема, журналісти попросили олігарха прокоментувати радість Портнова перемозі Зеленського та його поради команді новообраного президента щодо майбутніх змін в країні.

"Як чорт від ладану", - прокоментував він подібний зв’язок.

Водночас, за словами Коломойського, він близько 20 років перебуває у хороших стосунках з керівником АП часів Януковича.

Так, Коломойський сказав, що Портнов не був "апологетом режиму Януковича", а він просто виконував свою роботу.

Олігарх розповів, що на момент запису інтерв’ю Портнов також знаходився в Ізраїлі і він бачився з ним за день до цього.

Щодо перемоги Зеленського, то Коломойський сказав, що цього чекали всі. 

"У нас є фан-клуб Зеленського. Ми вболівали за Зеленського. Ми вболівали проти Пєті", - розповів Коломойський.

Нагадаємо:

  • 29 серпня 2018 року екс-заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що отримав в управління телеканал "NewsOne", а в жовтні 2018 року Портнов вирішив розірвати договір про управління телеканалом NewsOne.
  • Наприкінці березня 2018 року стало відомо, що відносно першого заступника голови АП Януковича Андрія Портнова  розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКоломойськийЗеленський
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