Портнов не має відношення до команди Зеленського – Коломойський

Заступник голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов не має відношення до команди новообраного президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв’ю "Bihus.info" заявив олігарх Ігор Коломойський.

За словами Коломойського, Портнов немає жодного стосунку до команди Зеленського.

Зокрема, журналісти попросили олігарха прокоментувати радість Портнова перемозі Зеленського та його поради команді новообраного президента щодо майбутніх змін в країні.

"Як чорт від ладану", - прокоментував він подібний зв’язок.

Водночас, за словами Коломойського, він близько 20 років перебуває у хороших стосунках з керівником АП часів Януковича.

Так, Коломойський сказав, що Портнов не був "апологетом режиму Януковича", а він просто виконував свою роботу.

Олігарх розповів, що на момент запису інтерв’ю Портнов також знаходився в Ізраїлі і він бачився з ним за день до цього.

Щодо перемоги Зеленського, то Коломойський сказав, що цього чекали всі.

"У нас є фан-клуб Зеленського. Ми вболівали за Зеленського. Ми вболівали проти Пєті", - розповів Коломойський.

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