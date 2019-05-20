У Зеленського кажуть, що в житті він не смішний

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Понеділок, 20 травня 2019, 09:47

Новообраний президент Володимир Зеленський в житті взагалі не смішний, він радше дотепний.   

Про це заявив співвласник студії "Квартал 95" Борис Шефір, відповідаючи на питання журналістів на площі Конституції у Києві. 

"Взагалі він не смішний, якщо чесно. Він смішний у своїх ролях, а в житті він скоріше дотепний, а не смішний", - сказав він.

Шефір додав, що над дотепними зазвичай не сміються.

"Смішний – це той, хто не розуміє, що відбувається, який ображається на інших. Тому над Вовою поки жартувати не вийшло", - підсумував співвласник студії "Квартал 95". 

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Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський здобув перемогу у другому турів виборів президента 21 квітня.
  • 16 травня Верховна Рада призначила інаугурацію Зеленського як президента на 20 травня, хоча він вимагав, аби врочистості пройшли у неділю 19 травня. 

Українська правда

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Теми: Зеленський


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