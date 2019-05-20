У Зеленського кажуть, що в житті він не смішний
Понеділок, 20 травня 2019, 09:47
Новообраний президент Володимир Зеленський в житті взагалі не смішний, він радше дотепний.
Про це заявив співвласник студії "Квартал 95" Борис Шефір, відповідаючи на питання журналістів на площі Конституції у Києві.
"Взагалі він не смішний, якщо чесно. Він смішний у своїх ролях, а в житті він скоріше дотепний, а не смішний", - сказав він.
Шефір додав, що над дотепними зазвичай не сміються.
"Смішний – це той, хто не розуміє, що відбувається, який ображається на інших. Тому над Вовою поки жартувати не вийшло", - підсумував співвласник студії "Квартал 95".
Борис Шефір: Зеленський в житті взагалі не смішний pic.twitter.com/FnDnRvNcFw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 20 травня 2019 р.
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Нагадаємо:
- Володимир Зеленський здобув перемогу у другому турів виборів президента 21 квітня.
- 16 травня Верховна Рада призначила інаугурацію Зеленського як президента на 20 травня, хоча він вимагав, аби врочистості пройшли у неділю 19 травня.
Українська правда