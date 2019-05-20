У Зеленського кажуть, що в житті він не смішний

Новообраний президент Володимир Зеленський в житті взагалі не смішний, він радше дотепний.

Про це заявив співвласник студії "Квартал 95" Борис Шефір, відповідаючи на питання журналістів на площі Конституції у Києві.

"Взагалі він не смішний, якщо чесно. Він смішний у своїх ролях, а в житті він скоріше дотепний, а не смішний", - сказав він.

Шефір додав, що над дотепними зазвичай не сміються.

"Смішний – це той, хто не розуміє, що відбувається, який ображається на інших. Тому над Вовою поки жартувати не вийшло", - підсумував співвласник студії "Квартал 95".

Борис Шефір: Зеленський в житті взагалі не смішний pic.twitter.com/FnDnRvNcFw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 20 травня 2019 р.

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