У Зеленского говорят, что в жизни он не смешной

Новоизбранный президент Владимир Зеленский в жизни вообще не смешной, он скорее остроумный.

Об этом заявил совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир, отвечая на вопросы журналистов на площади Конституции в Киеве.

"Вообще он не смешной, если честно. Он смешной в своих ролях, а в жизни он скорее остроумный, а не смешной", - сказал он.

Шефир добавил, что над остроумными обычно не смеются.

"Смешной – это тот, кто не понимает, что происходит, который обижается на других. Поэтому над Вовой пока шутить не получилось", - подытожил совладелец студии "Квартал 95".

Борис Шефір: Зеленський в житті взагалі не смішний pic.twitter.com/FnDnRvNcFw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 20 травня 2019 р.

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Напомним: