У Зеленского говорят, что в жизни он не смешной
Понедельник, 20 мая 2019, 09:47
Новоизбранный президент Владимир Зеленский в жизни вообще не смешной, он скорее остроумный.
Об этом заявил совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир, отвечая на вопросы журналистов на площади Конституции в Киеве.
"Вообще он не смешной, если честно. Он смешной в своих ролях, а в жизни он скорее остроумный, а не смешной", - сказал он.
Шефир добавил, что над остроумными обычно не смеются.
"Смешной – это тот, кто не понимает, что происходит, который обижается на других. Поэтому над Вовой пока шутить не получилось", - подытожил совладелец студии "Квартал 95".
Борис Шефір: Зеленський в житті взагалі не смішний pic.twitter.com/FnDnRvNcFw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 20 травня 2019 р.
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Напомним:
- Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента 21 апреля.
- 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского как президента на 20 мая, хотя он требовал, чтобы торжества прошли в воскресенье 19 мая.
Украинская правда