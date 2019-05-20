У Зеленского говорят, что в жизни он не смешной

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Понедельник, 20 мая 2019, 09:47

Новоизбранный президент Владимир Зеленский в жизни вообще не смешной, он скорее остроумный.

Об этом заявил совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир, отвечая на вопросы журналистов на площади Конституции в Киеве.

"Вообще он не смешной, если честно. Он смешной в своих ролях, а в жизни он скорее остроумный, а не смешной", - сказал он.

Шефир добавил, что над остроумными обычно не смеются.

"Смешной – это тот, кто не понимает, что происходит, который обижается на других. Поэтому над Вовой пока шутить не получилось", - подытожил совладелец студии "Квартал 95".   

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Напомним:

  • Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента 21 апреля.
  • 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского как президента на 20 мая, хотя он требовал, чтобы торжества прошли в воскресенье 19 мая.

Украинская правда

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Темы: Зеленский


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