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Зеленський прийшов до Ради: давав "п’ять" і цілувався

Понеділок, 20 травня 2019, 10:02

Новообраний президент Володимир Зеленський прийшов до Верховної Ради на інавгурацію.

Він пройшов через площу Конституції, вітався з українцями, комусь тиснув руку, багатьом давав "п’ять", з кимось робив селфі, і навіть підстрибнув в поцілував своїх колег зі студії "Квартал 95". 

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Зеленський весь час посміхався. Йому гукали "Слава Україні" і "Зеленський". 

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Також Зеленському кричали: "Владімір Алєксандровіч, всєх сдєлайтє" і "Удачі!".

 
Зеленський підстрибнув, щоб поцілувати Євгена Кошового 
Скриншот з відео 

Після цього він зайшов у будівлю Верховної Ради. 

Зеленський піднявся до сесійної зали парламенту. У цей час спікер Ради Андрій Парубій зачитав список присутніх на урочистому засіданні президентів України, почесних гостей з українських політиків та представників іноземних держав.  

Як повідомляє кореспондент "Української правди", люди на площі найбільше кричали "Фу" і "Ганьба" екс-президенту Петру Порошенку з-поміж інших президентів.

Аплодували найбільше президенту Литви Далі Грібаускайте.

Читайте також: Як відбуватиметься інавгурація Зеленського: текст присяги і процедура 

Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський здобув перемогу у другому турів виборів президента 21 квітня.
  • 16 травня Верховна Рада призначила інаугурацію Зеленського як президента на 20 травня, хоча він вимагав, аби врочистості пройшли у неділю 19 травня. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийінавгурація
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