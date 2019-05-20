Зеленський прийшов до Ради: давав "п’ять" і цілувався

Новообраний президент Володимир Зеленський прийшов до Верховної Ради на інавгурацію.

Він пройшов через площу Конституції, вітався з українцями, комусь тиснув руку, багатьом давав "п’ять", з кимось робив селфі, і навіть підстрибнув в поцілував своїх колег зі студії "Квартал 95".

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Зеленський весь час посміхався. Йому гукали "Слава Україні" і "Зеленський".

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Також Зеленському кричали: "Владімір Алєксандровіч, всєх сдєлайтє" і "Удачі!".

Зеленський підстрибнув, щоб поцілувати Євгена Кошового Скриншот з відео

Після цього він зайшов у будівлю Верховної Ради.

Зеленський піднявся до сесійної зали парламенту. У цей час спікер Ради Андрій Парубій зачитав список присутніх на урочистому засіданні президентів України, почесних гостей з українських політиків та представників іноземних держав.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", люди на площі найбільше кричали "Фу" і "Ганьба" екс-президенту Петру Порошенку з-поміж інших президентів.

Аплодували найбільше президенту Литви Далі Грібаускайте.

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