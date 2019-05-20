Зеленський прийшов до Ради: давав "п’ять" і цілувався
Новообраний президент Володимир Зеленський прийшов до Верховної Ради на інавгурацію.
Він пройшов через площу Конституції, вітався з українцями, комусь тиснув руку, багатьом давав "п’ять", з кимось робив селфі, і навіть підстрибнув в поцілував своїх колег зі студії "Квартал 95".
Зеленський весь час посміхався. Йому гукали "Слава Україні" і "Зеленський".
Також Зеленському кричали: "Владімір Алєксандровіч, всєх сдєлайтє" і "Удачі!".
Після цього він зайшов у будівлю Верховної Ради.
Зеленський піднявся до сесійної зали парламенту. У цей час спікер Ради Андрій Парубій зачитав список присутніх на урочистому засіданні президентів України, почесних гостей з українських політиків та представників іноземних держав.
Як повідомляє кореспондент "Української правди", люди на площі найбільше кричали "Фу" і "Ганьба" екс-президенту Петру Порошенку з-поміж інших президентів.
Аплодували найбільше президенту Литви Далі Грібаускайте.
Читайте також: Як відбуватиметься інавгурація Зеленського: текст присяги і процедура
Нагадаємо:
- Володимир Зеленський здобув перемогу у другому турів виборів президента 21 квітня.
- 16 травня Верховна Рада призначила інаугурацію Зеленського як президента на 20 травня, хоча він вимагав, аби врочистості пройшли у неділю 19 травня.