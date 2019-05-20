Зеленский пришел в Раду: давал "пять" и целовался
Новоизбранный президент Владимир Зеленский пришел в Верховную Раду на инаугурацию.
Он прошел через площадь Конституции, здоровался с украинцами, кому-то пожимал руку, многим давал "пять", с кем-то делал селфи, а также подпрыгнул и поцеловал своих коллег из студии "Квартал 95".
Зеленский все время улыбался. Ему кричали "Слава Украине" и "Зеленский".
Также Зеленскому кричали: "Владимир Александрович, всех сделайте" и "Удачи!".
После этого он зашел в здание Верховной Рады.
Зеленский поднялся в сессионный зал парламента. В это время спикер Рады Андрей Парубий зачитал список присутствующих на торжественном заседании президентов Украины, почетных гостей из числа украинских политиков и представителей иностранных государств.
Как сообщает корреспондент "Украинской правды", люди на площади больше всего кричали "Фу" и "Ганьба" экс-президенту Петру Порошенко по сравнению с другими президентами.
Аплодировали больше всего президенту Литвы Дали Грибаускайте.
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Напомним:
- Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента 21 апреля.
- 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского как президента на 20 мая, хотя он требовал, чтобы торжества прошли в воскресенье 19 мая.