Зеленский пришел в Раду: давал "пять" и целовался

Новоизбранный президент Владимир Зеленский пришел в Верховную Раду на инаугурацию.

Он прошел через площадь Конституции, здоровался с украинцами, кому-то пожимал руку, многим давал "пять", с кем-то делал селфи, а также подпрыгнул и поцеловал своих коллег из студии "Квартал 95".

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Зеленский все время улыбался. Ему кричали "Слава Украине" и "Зеленский".

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Зеленский подпрыгнул, чтобы поцеловать Евгения Кошевого Скриншот с видео

После этого он зашел в здание Верховной Рады.

Зеленский поднялся в сессионный зал парламента. В это время спикер Рады Андрей Парубий зачитал список присутствующих на торжественном заседании президентов Украины, почетных гостей из числа украинских политиков и представителей иностранных государств.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", люди на площади больше всего кричали "Фу" и "Ганьба" экс-президенту Петру Порошенко по сравнению с другими президентами.

Аплодировали больше всего президенту Литвы Дали Грибаускайте.

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Напомним: