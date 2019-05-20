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Зеленский пришел в Раду: давал "пять" и целовался

Понедельник, 20 мая 2019, 10:02

Новоизбранный президент Владимир Зеленский пришел в Верховную Раду на инаугурацию.

Он прошел через площадь Конституции, здоровался с украинцами, кому-то пожимал руку, многим давал "пять", с кем-то делал селфи, а также подпрыгнул и поцеловал своих коллег из студии "Квартал 95".

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Зеленский все время улыбался. Ему кричали "Слава Украине" и "Зеленский". 

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Также Зеленскому кричали: "Владимир Александрович, всех сделайте" и "Удачи!".

 
Зеленский подпрыгнул, чтобы поцеловать Евгения Кошевого
Скриншот с видео 

После этого он зашел в здание Верховной Рады.

Зеленский поднялся в сессионный зал парламента. В это время спикер Рады Андрей Парубий зачитал список присутствующих на торжественном заседании президентов Украины, почетных гостей из числа украинских политиков и представителей иностранных государств.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", люди на площади больше всего кричали "Фу" и "Ганьба" экс-президенту Петру Порошенко по сравнению с другими президентами.

Аплодировали больше всего президенту Литвы Дали Грибаускайте.

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Напомним:

  • Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента 21 апреля.
  • 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского как президента на 20 мая, хотя он требовал, чтобы торжества прошли в воскресенье 19 мая.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Зеленскийинаугурация
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