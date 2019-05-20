Кошовий на інавгурації відповів, чи піде в реальну політику

Актор студії "Квартал-95" Євген Кошовий не планує йти в політику.

Про це він повідомив журналістам після прибуття на церемонію інавгурації свого друга і колишнього партнера по шоу-бізнесу Володимира Зеленського, повідомляє LIGA.net.

Кошовий заявив, що йому не пропонували такий варіант.

Він сказав, що не знає, чи збирається хтось інший з "кварталу" спробувати себе в політиці.

"Всі зараз проводять паралелі з фільмом. Я думаю, цього не можна робити", – відповів журналісту Кошовий.

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