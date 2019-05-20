Кошевой на инаугурации ответил, идет ли в реальную политику
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Понедельник, 20 мая 2019, 11:27
Актер студии "Квартал-95" Евгений Кошевой не планирует идти в политику.
Об этом он сообщил журналистам по прибытию на церемонию инаугурации своего друга и бывшего партнера по шоу-бизнесу Владимира Зеленского, сообщает LIGA.net.
Кошевой заявил, что ему не предлагали такой вариант.
Он сказал, что не знает, собирается ли кто-то другой из "квартала" попробовать себя в политике.
"Все сейчас проводят параллели с фильмом. Я думаю, этого нельзя делать", – ответил журналисту Кошевой.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Кошевой станет новым ведущим проекта "Лига смеха".
- В сериале "Слуга народа" он играл министра иностранных дел в администрации персонажа Зеленского.
- 20 мая прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского.
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