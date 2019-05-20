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Кошевой на инаугурации ответил, идет ли в реальную политику

Понедельник, 20 мая 2019, 11:27

Актер студии "Квартал-95" Евгений Кошевой не планирует идти в политику.

Об этом он сообщил журналистам по прибытию на церемонию инаугурации своего друга и бывшего партнера по шоу-бизнесу Владимира Зеленского, сообщает LIGA.net.

Кошевой заявил, что ему не предлагали такой вариант.

Он сказал, что не знает, собирается ли кто-то другой из "квартала" попробовать себя в политике.

"Все сейчас проводят параллели с фильмом. Я думаю, этого нельзя делать", – ответил журналисту Кошевой.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Кошевой станет новым ведущим проекта "Лига смеха".
  • В сериале "Слуга народа" он играл министра иностранных дел в администрации персонажа Зеленского.
  • 20 мая прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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