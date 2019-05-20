Супрун не збирається у відставку

23413 переглядів
Понеділок, 20 травня 2019, 12:42

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що не подаватиме у відставку з посади очільниці МОЗ, а реформування медичної галузі триватиме.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Працюємо далі. Рішення про відставку уряду залишається в компетенції прем`єр-міністра. Трансформація охорони здоров‘я продовжується, зміни вже почалися і вони успішні", - сказала Супрун.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові у сесійній залі Верховної Ради 20 травня заявив, що ті, хто не готові працювати на благо наступних поколінь, мають самостійно звільнитися з уряду.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Супрун МОЗ Зеленський Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Супрун: За електронними рецептами видали перший мільйон ліків 13 травня 2019, 03:31
Супрун подала позов на ведучого з "1+1" за фейки 7 травня 2019, 18:30
Супрун розповіла, чи погодиться очолити МОЗ після парламентських виборів 30 квітня 2019, 10:23
Усі новини
Головні новини
Вакарчук розказав про позицію партії "Голос" стосовно Зеленського
У Зеленського опублікували його перший указ
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ
ГРОЙСМАН ПОДАЄ У ВІДСТАВКУ
Усі новини
Фотопроект

Пологи, війна, бідність: як потрібно висвітлювати

здоров'я

Що таке метаболізм і чи реально його пришвидшити для схуднення?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?