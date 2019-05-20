Супрун не збирається у відставку

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що не подаватиме у відставку з посади очільниці МОЗ, а реформування медичної галузі триватиме.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Працюємо далі. Рішення про відставку уряду залишається в компетенції прем`єр-міністра. Трансформація охорони здоров‘я продовжується, зміни вже почалися і вони успішні", - сказала Супрун.

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