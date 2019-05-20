Супрун не збирається у відставку
Понеділок, 20 травня 2019, 12:42
В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що не подаватиме у відставку з посади очільниці МОЗ, а реформування медичної галузі триватиме.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Працюємо далі. Рішення про відставку уряду залишається в компетенції прем`єр-міністра. Трансформація охорони здоров‘я продовжується, зміни вже почалися і вони успішні", - сказала Супрун.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові у сесійній залі Верховної Ради 20 травня заявив, що ті, хто не готові працювати на благо наступних поколінь, мають самостійно звільнитися з уряду.