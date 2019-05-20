Зеленський – уряду: Ви можете взяти аркуш, ручку і звільнити місця

Новий президент України Володимир Зеленський пропонує урядовцям подати у відставку і звільнити посади.

Про це він заявив у Верховній Раді у промові після складання присяги президента.

"Дозвольте мені зараз процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом: "Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою", – сказав Зеленський, процитувавши Рональда Рейгана.

"Це просто цитата. Я не розумію, чесно кажучи, наш уряд, який тільки розводить руками і каже: "Ми нічого не можемо зробити". Це не правда, можете", – продовжив він.

"Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять" – заявив Зеленський.

Він прокоментував реакцію зали: "Якісь вибіркові оплески. Я кажу від народу, будь ласка".

Перед цим він розповів, на що готовий заради миру і повернення територій України.

Також Зеленський заявив :"Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня. Я зроблю все, щоб ви відчували повагу. Це гідне й стабільне фінансове забезпечення, це ваші житлові умови, законні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин".

"Потрібно не розповідати про стандарти НАТО, а творити це, творити ці стандарти", – заявив президент

Він додав: "Окрім війни є ще багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принижуючі зарплати і пенсії, болючі ціни, неіснуючі робочі місця"

"Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав із дитиною у звичайній лікарні", – зазначив Зеленський.

"Це міфічні дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чиїйсь бурхливій уяві", – додав він, і цю фразу зустріли оплесками..

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