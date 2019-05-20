Супрун не собирается в отставку
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Понедельник, 20 мая 2019, 12:42
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не будет подавать в отставку с должности руководительницы Минздрава, а реформирование медицинской отрасли будет продолжаться.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Работаем дальше. Решение об отставке правительства остается в компетенции премьер-министра. Трансформация здравоохранения продолжается, изменения уже начались и они успешные", - сказала Супрун.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи в сессионном зале Верховной Рады 20 мая заявил, что те, кто не готовы работать на благо будущих поколений, должны самостоятельно уволиться из правительства.
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