Зеленський запросив глав фракцій на консультації щодо розпуску Ради

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Понеділок, 20 травня 2019, 13:23

Президент Володимир Зеленський запросив керівників фракцій Верховної Ради провести у вівторок вранці в Адміністрації президента консультації з питання розпуску парламенту.

Про це повідомив в понеділок вдень агентству "Інтерфакс-Україна" лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

"Завтра о 10 годині в адміністрації президента будуть консультації щодо розпуску парламенту", – сказав Березюк.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook опублікував запрошення, яку йому надійшло від Зеленського.

"Президент Зеленський запросив мене на консультації про розпуск Ради. Конституційних підстав для розпуску Ради немає. Це чисто політичне рішення. Але ми йдемо на дострокові вибори, бо цього очікує суспільство. Однак щоб українці знову не були обмануті - треба негайно змінити виборчий закон, скасувавши мажоритарку як головне джерело політичної корупції", - написав він.

 

Нагадаємо:

  • 20 травня у Верховній Раді відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського.
  • Під час інавгураційної промови Зеленський заявив, що розпускає парламент.

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Теми: Верховна Рада Зеленський


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