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Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады

Понедельник, 20 мая 2019, 13:23
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады

Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента.

Об этом сообщил в понедельник днем агентству "Интерфакс-Украина" лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

"Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", – сказал Березюк.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook опубликовал приглашение, которую ему поступило от Зеленского.

"Президент Зеленский пригласил меня на консультации о роспуске Рады. Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество. Однако чтобы украинцы опять не были обмануты - надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции", - написал он.

Напомним:

  • 20 мая в Верховной Раде произошла инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.
  • Во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает парламент.

Темы: Верховная РадаЗеленский
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