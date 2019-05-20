Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады – Березюк

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Понедельник, 20 мая 2019, 13:23

Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента.

Об этом сообщил в понедельник днем агентству "Интерфакс-Украина" лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

"Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", – сказал Березюк.

Напомним:

  • 20 мая в Верховной Раде произошла инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.
  • Во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает парламент.

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Темы: Верховная Рада Зеленский


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