Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады – Березюк
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Понедельник, 20 мая 2019, 13:23
Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента.
Об этом сообщил в понедельник днем агентству "Интерфакс-Украина" лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.
"Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", – сказал Березюк.
Напомним:
- 20 мая в Верховной Раде произошла инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.
- Во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает парламент.
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