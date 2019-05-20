Президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента.

Об этом сообщил в понедельник днем агентству "Интерфакс-Украина" лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.



"Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", – сказал Березюк.

Напомним: