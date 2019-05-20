Суд арештував в.о. голови Державної служби зайнятості, застава 20 млн
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів для в.о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка, якого підозрюють у хабарництві.
Про це повідомляє 20 травня прес-служба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям Державної служби зайнятості та посереднику, затриманим у п’ятницю під час отримання 480 тисяч гривень від підприємця.
В.о. голови Державної служби зайнятості Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 20 млн. грн.
Заступнику керівника управління Державної служби зайнятості обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливість внесення застави у 9,6 млн. грн.
Посередник на час слідства перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
Нагадаємо:
- 17 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови Державної служби зайнятості Валерієм Ярошенком за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.
- За даним слідства, службові особи Держслужби зайнятості налагодили схему із систематичного вимагання та одержання коштів у вигляді "відкатів" від суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснювали будівельні та ремонтні роботи центрів зайнятості в регіонах, зокрема Житомирського міського центру зайнятості.
- Так на його будівництво було укладено договір на 33 мільйони гривень. Частину з цих коштів підприємець мав заплатити у якості "подяки" за можливість будувати. Під час досудового слідства було задокументовано кілька епізодів отримання коштів через посередника.
- Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, повідомили їм про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкції вказаної статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років.
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