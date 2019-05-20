Суд арештував в.о. голови Державної служби зайнятості, застава 20 млн

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів для в.о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка, якого підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє 20 травня прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям Державної служби зайнятості та посереднику, затриманим у п’ятницю під час отримання 480 тисяч гривень від підприємця.

В.о. голови Державної служби зайнятості Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 20 млн. грн.

Заступнику керівника управління Державної служби зайнятості обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливість внесення застави у 9,6 млн. грн.

Посередник на час слідства перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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