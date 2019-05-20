Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости, залог 20 млн
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов для и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко, которого подозревают во взяточничестве.
Об этом сообщает 20 мая пресс-служба Государственного бюро расследований.
Отмечается, что Печерский суд Киева избрал меры должностным лицам Государственной службы занятости и посреднику, задержанным в пятницу при получении 480 тысяч гривен от предпринимателя.
И.о. председателя Государственной службы занятости Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 20 млн. грн.
Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможность внесения залога в 9,6 млн грн.
Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
Напомним:
- 17 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе с исполняющим обязанности председателя Государственной службы занятости Валерием Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения.
- По данным следствия, должностные лица Госслужбы занятости наладили схему с систематического вымогательства и получения средств в виде "откатов" от субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляли строительные и ремонтные работы центров занятости в регионах, в частности Житомирского городского центра занятости.
- Так на его строительство был заключен договор на 33 миллионов гривен. Часть из этих средств предприниматель должен был заплатить в качестве "благодарности" за возможность строить. Во время досудебного следствия было задокументировано несколько эпизодов получения средств через посредника.
- Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили им о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.
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