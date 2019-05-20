Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости, залог 20 млн

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов для и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает 20 мая пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что Печерский суд Киева избрал меры должностным лицам Государственной службы занятости и посреднику, задержанным в пятницу при получении 480 тысяч гривен от предпринимателя.

И.о. председателя Государственной службы занятости Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 20 млн. грн.

Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможность внесения залога в 9,6 млн грн.

Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Напомним: