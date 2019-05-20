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В ЄС назвали умови, за яких готові підтримати розпуск Ради

Понеділок, 20 травня 2019, 17:13

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович пояснив, за яких умов Європейський Союз готовий підтримати розпуск Верховної Ради.

Про це чиновник розповів у понеділок під час спілкування з журналістами в Києві.

"Інтерес ЄС полягає в тому, щоб високоякісна демократична поведінка, продемонстрована під час президентських перегонів, залишилася.

Ми підтримуємо будь-яке рішення, що відповідає волі українського народу та українській Конституції", - сказав Марош Шефчович.

Нагадаємо:

  • Під час інавгураційної промови 20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає парламент.
  • В ЄС очікують, що розпуск Верховної ради буде здійснено відповідно до закону, а дострокові вибори будуть вільними, справедливими та такими, що заслуговують на довіру.
  • Також Шефчович повідомив, що планує у понеділок обговорити з президентом Володимиром Зеленським зобов’язання України у процесі реалізації реформ.

Європейська правда

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Теми: ЄСЗеленськийВерховна Радавибори
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