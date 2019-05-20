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В ЕС назвали условия, при которых готовы поддержать роспуск Рады

Понедельник, 20 мая 2019, 17:13

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович объяснил, при каких условиях Европейский Союз готов поддержать роспуск Верховной рады.

Об этом чиновник рассказал в понедельник во время общения с журналистами в Киеве.

"Интерес ЕС заключается в том, чтобы высококачественное демократическое поведение, продемонстрированное во время президентской гонки, осталось.

Мы поддерживаем любое решение, отвечающее воле украинского народа и украинской Конституции", - сказал Шефчович.

Напомним:

  • Во время инаугурационной речи 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает парламент.
  • В ЕС ожидают, что роспуск Верховной рады будет осуществлено в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.
  • Также Шефчович сообщил, что планирует в понедельник обсудить с президентом Владимиром Зеленским обязательства Украины в процессе реализации реформ.

Европейская правда

Темы: ЕСЗеленскийВерховная Радавиборы
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