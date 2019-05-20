В ЕС назвали условия, при которых готовы поддержать роспуск Рады
Понедельник, 20 мая 2019, 17:13
Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович объяснил, при каких условиях Европейский Союз готов поддержать роспуск Верховной рады.
Об этом чиновник рассказал в понедельник во время общения с журналистами в Киеве.
"Интерес ЕС заключается в том, чтобы высококачественное демократическое поведение, продемонстрированное во время президентской гонки, осталось.
Мы поддерживаем любое решение, отвечающее воле украинского народа и украинской Конституции", - сказал Шефчович.
Напомним:
- Во время инаугурационной речи 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает парламент.
- В ЕС ожидают, что роспуск Верховной рады будет осуществлено в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.
- Также Шефчович сообщил, что планирует в понедельник обсудить с президентом Владимиром Зеленским обязательства Украины в процессе реализации реформ.