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У Мукачеві загинув військовий, ймовірно підірвався на гранаті поза частиною

Понеділок, 20 травня 2019, 18:14

У місті Мукачево Закарпатської області загинув військовий, який поза межами військової частини отримав травму від невідомого вибухового пристрою.

Про це повідомили у прес-службі військової частини у Facebook.

"19 травня один з військовослужбовців в/ч А1556, в позаслужбовий час, перебуваючи поза межами військової частини та не дотримуючись правил безпеки, отримав травму від невідомого вибухового пристрою, що призвело до смерті військовослужбовця", - зазначили у військовій частині.

Повідомляється, що за цим фактом призначено службове розслідування.

Попередньо лікарі вважають, що поранення військовий отримав від вибуху гранати.

"Укрінформ" повідомляє, що загиблому було 20 років. Він помер в кареті швидкої допомоги, хлопець не був жителем Закарпатської області.

Поліція розслідує справу як самогубство за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), у справі призначені судово-медична та вибухотехнічна експертиза.

Наразі поліцейські встановлюють, який вибуховий пристрій спричинив трагедію.

Свідків події немає, трагедія сталася в позаслужбовий час та за межами військового містечка.

"Українська правда" в Threads

Теми: МукачевеполіціяЗакарпаття
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