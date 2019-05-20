В Мукачево погиб военный, вероятно подорвался на гранате вне части

В городе Мукачево Закарпатской области погиб военный, вне воинской части получил травму от неизвестного взрывного устройства.

Об этом сообщили в пресс-службе военной части в Facebook.

"19 мая один из военнослужащих в/ч А1556, во внеслужебное время, находясь за пределами воинской части и не соблюдая правила безопасности, получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к смерти военнослужащего", - отметили в военной части.

Сообщается, что по данному факту назначено служебное расследование.

Предварительно врачи считают, что ранения военный получил от взрыва гранаты.

"Укринформ" сообщает, что погибшему было 20 лет. Он умер в карете скорой помощи, парень не был жителем Закарпатской области.

Полиция расследует дело как самоубийство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), по делу назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертиза.

Сейчас полицейские устанавливают, какое взрывное устройство стало причиной трагедии.

Свидетелей происшествия нет, трагедия произошла во внеслужебное время и вне военного городка.