Бойовики тричі обстріляли позиції ООС, є поранений

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Там бойовики відкривали вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Гнутового, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї біля Старогнатівки та з автоматичних станкових гранатометів біля Водяного.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.