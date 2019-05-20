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Бойовики тричі обстріляли позиції ООС, є поранений

Понеділок, 20 травня 2019, 19:01

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Там бойовики відкривали вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Гнутового, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї біля  Старогнатівки та з автоматичних станкових гранатометів біля Водяного.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСДонбасОРДЛОвійна
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