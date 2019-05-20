Бойовики тричі обстріляли позиції ООС, є поранений
Понеділок, 20 травня 2019, 19:01
Бойовики тричі порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Там бойовики відкривали вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Гнутового, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї біля Старогнатівки та з автоматичних станкових гранатометів біля Водяного.
Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.
Українська правда