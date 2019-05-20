Боевики трижды обстреляли позиции ООС, есть раненый

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Там боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Гнутово, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия у Старогнатовки и из автоматических станковых гранатометов у Водяного.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.