Боевики трижды обстреляли позиции ООС, есть раненый
Понедельник, 20 мая 2019, 19:01
Боевики трижды нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Там боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Гнутово, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия у Старогнатовки и из автоматических станковых гранатометов у Водяного.
Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.
Украинская правда