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Ляшко приїхав на зустріч із Зеленським на велосипеді

Вівторок, 21 травня 2019, 10:02

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко приїхав до Адміністрації президента на зустріч Володимира Зеленского з головами фракцій Верховної Ради на велосипеді.

Про це повідомив сам Ляшко у Facebook.

"Їду на консультації з Президентом", - написав радикал і запостив стрім поїздки. 

 
Фото Bogdan Aminov

Він також дав короткий брифінг під АП. 

"Надіюсь, що велосипед ніхто не вкраде. Я його тут залишу. Хлопці, дивіться, щоб ніхто не вкрав. Хочете покататися – будь ласка, тільки поставте потім назад", - сказав Ляшко.

 
Ляшко припаркував велосипед під АП
Фото Романа Романюка, УП

Він додав, що проситиме Зеленського встановити велопарковку під Адміністрацією президента. 

Нагадаємо:

  • 20 травня мер Києва Віталій Кличко добирався на інавгурацію президента Володимира Зеленського на велосипеді через перекриття руху транспорту в центрі столиці.
  • На велосипеді їздив герой фільму "Слуга народу" президент Василь Голобородько, якого зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.
  • Серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95", розповідає про те, як вчитель історії Василь Голобородько стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай робили політики.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Ляшко ОлегЗеленський
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