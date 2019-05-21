Ляшко приїхав на зустріч із Зеленським на велосипеді
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко приїхав до Адміністрації президента на зустріч Володимира Зеленского з головами фракцій Верховної Ради на велосипеді.
Про це повідомив сам Ляшко у Facebook.
"Їду на консультації з Президентом", - написав радикал і запостив стрім поїздки.
Він також дав короткий брифінг під АП.
"Надіюсь, що велосипед ніхто не вкраде. Я його тут залишу. Хлопці, дивіться, щоб ніхто не вкрав. Хочете покататися – будь ласка, тільки поставте потім назад", - сказав Ляшко.
Він додав, що проситиме Зеленського встановити велопарковку під Адміністрацією президента.
Охочі можуть покататись на велосипеді Ляшка. Головна умова - повернути на місце) pic.twitter.com/2I3aSNnJGX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 травня 2019 р.
Нагадаємо:
- 20 травня мер Києва Віталій Кличко добирався на інавгурацію президента Володимира Зеленського на велосипеді через перекриття руху транспорту в центрі столиці.
- На велосипеді їздив герой фільму "Слуга народу" президент Василь Голобородько, якого зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.
- Серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95", розповідає про те, як вчитель історії Василь Голобородько стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай робили політики.
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