Ляшко приїхав на зустріч із Зеленським на велосипеді

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко приїхав до Адміністрації президента на зустріч Володимира Зеленского з головами фракцій Верховної Ради на велосипеді.

Про це повідомив сам Ляшко у Facebook.

"Їду на консультації з Президентом", - написав радикал і запостив стрім поїздки.

Фото Bogdan Aminov

Він також дав короткий брифінг під АП.

"Надіюсь, що велосипед ніхто не вкраде. Я його тут залишу. Хлопці, дивіться, щоб ніхто не вкрав. Хочете покататися – будь ласка, тільки поставте потім назад", - сказав Ляшко.

Ляшко припаркував велосипед під АП Фото Романа Романюка, УП

Він додав, що проситиме Зеленського встановити велопарковку під Адміністрацією президента.

Охочі можуть покататись на велосипеді Ляшка. Головна умова - повернути на місце) pic.twitter.com/2I3aSNnJGX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 травня 2019 р.

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