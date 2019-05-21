Ляшко приїхав на зустріч із Зеленським на велосипеді

64019 переглядів
Вівторок, 21 травня 2019, 10:02

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко приїхав до Адміністрації президента на зустріч Володимира Зеленского з головами фракцій Верховної Ради на велосипеді.

Про це повідомив сам Ляшко у Facebook.

"Їду на консультації з Президентом", - написав радикал і запостив стрім поїздки. 

 
Фото Bogdan Aminov

Він також дав короткий брифінг під АП. 

"Надіюсь, що велосипед ніхто не вкраде. Я його тут залишу. Хлопці, дивіться, щоб ніхто не вкрав. Хочете покататися – будь ласка, тільки поставте потім назад", - сказав Ляшко.

 
Ляшко припаркував велосипед під АП
Фото Романа Романюка, УП

Він додав, що проситиме Зеленського встановити велопарковку під Адміністрацією президента. 

Нагадаємо:

  • 20 травня мер Києва Віталій Кличко добирався на інавгурацію президента Володимира Зеленського на велосипеді через перекриття руху транспорту в центрі столиці.
  • На велосипеді їздив герой фільму "Слуга народу" президент Василь Голобородько, якого зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.
  • Серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95", розповідає про те, як вчитель історії Василь Голобородько стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай робили політики.

Ірина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Ляшко Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вибори Ради можуть пройти 21-го чи 28 липня 21 травня 2019, 12:53
Бурбак приніс на зустріч із Зеленським Конституцію 21 травня 2019, 10:48
Ляшко влаштував стрім на зустрічі фракцій з Зеленським, охорона це припинила 21 травня 2019, 10:43
Усі новини
Головні новини
Юрист Коломойського став главою Адміністрації президента Зеленського
Парубій скликає позачергове засідання Ради
Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил
Валерій Хорошковський повернувся в Україну – ЗМІ
Усі новини
їжа

Чому гриби корисні

психологія

17 дрібниць, які допоможуть людям з тривожністю почуватися краще

Design

Купити зручний бюстгалтер: як обрати собі ідеальне бра