Ляшко приехал на встречу с Зеленским на велосипеде
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал в Администрацию президента на встречу Владимира Зеленского с председателями фракций Верховной Рады на велосипеде.
Об этом сообщил сам Ляшко в Facebook.
"Еду на консультации с президентом", - написал радикал и запостил стрим поездки.
Он также дал короткий брифинг под АП.
"Надеюсь, что велосипед никто не украдет. Я его здесь оставлю. Ребята, смотрите, чтобы никто не украл. Хотите покататься – пожалуйста, только поставьте потом обратно", - сказал Ляшко.
Он добавив, что будет просить Зеленского установить велопарковку под Администрацией президента.
Охочі можуть покататись на велосипеді Ляшка. Головна умова - повернути на місце) pic.twitter.com/2I3aSNnJGX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 травня 2019 р.
Напомним:
- 20 мая мэр Киева Виталий Кличко добирался на инаугурацию президента Владимира Зеленского на велосипеде из-за перекрытия движения транспорта в центре столицы.
- На велосипеде ездил герой фильма "Слуга народа" президент Василий Голобородько, которого сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
- Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", рассказывает о том, как учитель истории Василий Голобородько становится президентом Украины и пытается поступать так, как обычно делали политики.
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