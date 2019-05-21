Ляшко приехал на встречу с Зеленским на велосипеде

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал в Администрацию президента на встречу Владимира Зеленского с председателями фракций Верховной Рады на велосипеде.

Об этом сообщил сам Ляшко в Facebook.

"Еду на консультации с президентом", - написал радикал и запостил стрим поездки.

Фото Bogdan Aminov

Он также дал короткий брифинг под АП.

"Надеюсь, что велосипед никто не украдет. Я его здесь оставлю. Ребята, смотрите, чтобы никто не украл. Хотите покататься – пожалуйста, только поставьте потом обратно", - сказал Ляшко.

Ляшко припарковал велосипед под АП Фото романа романюка, УП

Он добавив, что будет просить Зеленского установить велопарковку под Администрацией президента.

Охочі можуть покататись на велосипеді Ляшка. Головна умова - повернути на місце) pic.twitter.com/2I3aSNnJGX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 21 травня 2019 р.

Напомним: