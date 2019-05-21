Ляшко приехал на встречу с Зеленским на велосипеде

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Вторник, 21 мая 2019, 10:02

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал в Администрацию президента на встречу Владимира Зеленского с председателями фракций Верховной Рады на велосипеде.

Об этом сообщил сам Ляшко в Facebook.

"Еду на консультации с президентом", - написал радикал и запостил стрим поездки.

 
Фото Bogdan Aminov

Он также дал короткий брифинг под АП.

"Надеюсь, что велосипед никто не украдет. Я его здесь оставлю. Ребята, смотрите, чтобы никто не украл. Хотите покататься – пожалуйста, только поставьте потом обратно", - сказал Ляшко.

 
Ляшко припарковал велосипед под АП
Фото романа романюка, УП

Он добавив, что будет просить Зеленского установить велопарковку под Администрацией президента.

Напомним:

  • 20 мая мэр Киева Виталий Кличко добирался на инаугурацию президента Владимира Зеленского на велосипеде из-за перекрытия движения транспорта в центре столицы.
  • На велосипеде ездил герой фильма "Слуга народа" президент Василий Голобородько, которого сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
  • Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", рассказывает о том, как учитель истории Василий Голобородько становится президентом Украины и пытается поступать так, как обычно делали политики.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Ляшко Зеленский


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