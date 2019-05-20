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Кличко добирався на інавгурацію велосипедом

Понеділок, 20 травня 2019, 10:39

Мер Києва Віталій Кличко добирався на інавгурацію президента Володимира Зеленського на велосипеді через перекриття руху транспорту в центрі столиці.

Відповідні фото і відео очільник міста опублікував у Facebook.

"Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді", - повідомив Кличко.

У коментарі Українській правді Кличко розповів, що повідомить про наступні кроки партії УДАР у найближчі дні, однак, за його словами, "УДАР" точно буде брати участь у дострокових виборах до парламенту. 

20 травня Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.

 
 

Нагадаємо:

  • Як писала "Українська правда", ще перед другим туром президентських виборів мер Києва Віталій Кличко повідомив екс-президенту Петру Порошенку, що партія УДАР балотуватиметься до Верховної Ради окремо від БПП.
  • Однак сам Кличко, як повідомлялося, не збирається залишати крісло мера і йти в депутати.
  • Крім того, повідомлялося, що список УДАРу на парламентських виборах може очолити брат Віталія Кличка Володимир.
  • У серпні 2017 року Володимир Кличко завершив свою спортивну кар’єру.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВіталій КличкопрезидентКиїв
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