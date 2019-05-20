Кличко добирався на інавгурацію велосипедом

Мер Києва Віталій Кличко добирався на інавгурацію президента Володимира Зеленського на велосипеді через перекриття руху транспорту в центрі столиці.

Відповідні фото і відео очільник міста опублікував у Facebook.

"Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді", - повідомив Кличко.

У коментарі Українській правді Кличко розповів, що повідомить про наступні кроки партії УДАР у найближчі дні, однак, за його словами, "УДАР" точно буде брати участь у дострокових виборах до парламенту.

20 травня Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.

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