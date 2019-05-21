Клімкін: Без прориву в найближчі роки віконце в НАТО і ЄС може закритися

Глава МЗС України Павло Клімкін стверджує, що без прориву всередині України в найближчі роки вікно в НАТО і ЄС для нашої країни може закритися.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Лівий берег", повідомляє "Європейська правда".

На думку міністра, на сьогодні без внутрішніх кардинальних змін в Україні потенціал для зовнішньої підтримки України вичерпаний.

"Тобто нам потрібно іти вперед. Бо віконце і в НАТО, і в ЄС, якщо ми не зробимо прориву найближчими роками, може закритися" - зазначив Клімкін.

"Один колега про це відверто сказав: або ви перезавантажуєте політичну систему і економіку в країні, або далі ви нікуди не ідете. Незважаючи навіть на велику кількість корисних і класних реформ, які зробили до цього" - розповів він про розмову на міністерській зустрічі "Східного партнерства".

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами іноземних делегацій і послами іноземних держав та пообіцяв їм, що "Україна матиме славу по всьому світу".