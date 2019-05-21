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Климкин: Без прорыва в ближайшие годы окошко в НАТО и ЕС может закрыться

Вторник, 21 мая 2019, 11:29

Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что без прорыва внутри Украины в ближайшие годы окно в НАТО и ЕС для нашей страны может закрыться.

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег", сообщает "Европейская правда".

По мнению министра, на сегодняшний день без внутренних кардинальных изменений в Украине потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан.

"То есть нам нужно идти вперед. Потому что окошко и в НАТО, и в ЕС, если мы не сделаем прорыва в ближайшие годы, может закрыться", - отметил Климкин.

"Один коллега об этом откровенно сказал: или вы перезагружаете политическую систему и экономику в стране, или дальше вы никуда не идете. Несмотря даже на большое количество полезных и классных реформ, которые сделали до этого", - рассказал он о разговоре на министерской встрече "Восточного партнерства".

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и послами иностранных государств и пообещал им, что "Украина будет иметь славу по всему миру".

Темы: КлимкинМИДЕСНАТО
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